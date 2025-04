Gragnano – Prende il via Legginbraccio, un calendario di appuntamenti dedicato a genitori ed educatori professionali di bambini e bambine da 0 a 2 anni, pensato con l’obiettivo di diffondere l’importanza della lettura sin dai primi giorni di vita e promuovere l’ascolto delle storie in biblioteca.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Sulle Ali della Lettura”, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito della terza edizione del Bando Biblioteche e Comunità, e promosso grazie alla collaborazione tra il Comune di Gragnano e alcuni enti di Terzo settore che operano nel territorio gragnanese e nei paesi limitrofi: InnovAzioni Sociali ODV, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Favoliamo, Casa Scarica.

Leggere ad alta voce sin dal grembo materno non è solo un momento di condivisione e coccola, ma un’opportunità fondamentale per stimolare lo sviluppo cognitivo, affettivo e linguistico del bambino. Legginbraccio nasce per sensibilizzare gli adulti su questi benefici, offrendo strumenti pratici e consigli per rendere la lettura un’abitudine quotidiana e naturale. I genitori parteciperanno ad incontri in cui verranno illustrate le proposte letterarie adatte ai bambini d’età 0-2 anni e le modalità migliori per leggere loro.

Le attività si svolgeranno da aprile 2025 a febbraio 2026 presso la Biblioteca Comunale di Gragnano “Michele Cavaliere”, dove i partecipanti potranno scoprire le proposte letterarie e le tecniche di lettura adatte alla primissima infanzia, confrontarsi con esperti del settore. Durante l’incontro formativo, i genitori acquisiranno competenze su cosa e come leggere e parteciperanno ad un laboratorio creativo per la realizzazione di un oggetto-simbolo da utilizzare in famiglia come rituale introduttivo alla lettura.







“Educare i più piccoli alla lettura significa porre le basi per una società più consapevole e attenta e contribuire così ad un cambiamento positivo e al benessere del nostro territorio. Un bambino che cresce ascoltando storie sarà un adulto capace di immaginare, comprendere e partecipare attivamente alla vita della comunità. La lettura è, infatti, uno strumento potente di trasformazione culturale e sociale perché abitua all’ascolto, sviluppa il senso critico e rafforza il senso di appartenenza. Il nostro compito, come amministratori, è quello di sostenere e valorizzare iniziative come questa, che favoriscono la partecipazione attiva delle famiglie e incentivano la cultura fin dai primi anni di vita. La Biblioteca Comunale sta diventando sempre di più uno spazio di incontro, di confronto e di crescita collettiva. Qui, le famiglie trovano un punto di riferimento dove poter condividere esperienze, scoprire nuove opportunità e creare legami significativi con la comunità. Valorizzare questi spazi significa rafforzare il senso di appartenenza e rendere la cultura accessibile a tutti” ha dichiarato Nello D’Auria, sindaco del Comune di Gragnano tra i promotori del progetto Sulle Ali della Lettura.

Gli incontri di Legginbraccio sono gratuiti e si rivolgono a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa pratica in modo consapevole e coinvolgente.

Quattro gli appuntamenti in programma: 7 aprile, 13 ottobre, 15 dicembre 2025 e 2 febbraio 2026.

Per partecipare è necessario registrarsi attraverso l’apposito form di iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf-yH7-VUkJJcgCutwEGcPOAmXazZ-eRJBYwZ7XgZHl5V3eA/viewform?pli=1