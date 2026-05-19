Tiriamo un sospiro di sollievo: il Napoli, vincendo a Pisa, è nella prossima Champions, l’obiettivo di stagione è stato raggiunto. E’ vero, la compagine toscana, già retrocessa, non doveva costituire un grosso ostacolo per gli azzurri, ma si sa che nel calcio tutto può succedere…

Resta ancora in ballo la conquista del secondo posto, (non da disprezzare, checché ne dica Conte!) ma è sufficiente che il Milan non faccia una “goleada” contro il Cagliari o che il Napoli pareggi almeno con l’Udinese.







Dopo, si dovrà pensare alla prossima stagione. In primis: con o senza Conte? Le dichiarazioni del mister sono sempre sibilline, volutamente da interpretare. Ma, a parte questo non insignificante particolare, è certo che per il Napoli sarà necessario uno ‘svecchiamento’ della rosa, ritengo almeno di otto/dieci attuali titolari, stando ben attenti a non commettere troppi errori nei nuovi acquisti.

Di certo ADL non potrà spendere come nella passata stagione e dovrà “liberarsi” di ingaggi oltremodo onerosi. E qui entra in gioco Manna, (le sirene provenienti dalla Capitale non saranno ascoltate?) sicuramente capace di operare nella maniera adeguata alla nuova realtà venutasi a creare nel Napoli.

Il futuro degli azzurri dipende tutto dalle “mosse azzeccate” nella prossima campagna acquisti-cessioni!

Ernesto Pucciarelli