Arrestato dagli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato un uomo di 66 anni a San Giorgio a Cremano. L’accusa è di violenza sessuale aggravata ai danni di ragazzine minorenni, tra le quali una di età inferiore ai 14 anni.

Avrebbe abusato di alcune minorenni alle quali impartiva lezioni private di musica all’interno di una scuola di danza: per queste ragioni, lo scorso 8 maggio (ma la notizia è stata resa nota dalla Procura della Repubblica di Napoli oggi) gli agenti di polizia giudiziaria in servizio al commissariato di San Giorgio a Cremano, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 66 anni.







L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, poiché commessa ai danni di ragazzine minorenni. L’arresto è il risultato di una indagine che ha portato alla scoperta di diversi atti subiti dalle minorenni, all’interno di una scuola di danza di San Giorgio a Cremano (Napoli). Qui il 66enne svolgeva lezioni individuali di musica.

La scuola risultata del tutto estranea ai fatti contestati.

A far scattare le indagini è stato il coraggio di una delle vittime, una 14enne che non ha esitato a raccontare quanto le stava accadendo ai genitori.

Decisive sono risultate le intercettazioni ambientali audio-video, la cui visione in diretta ha consentito agli agenti di cogliere l’uomo in flagranza di reato.

Si è proceduto così all’arresto, poi convalidato dal gip, con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere napoletano di Poggioreale.