È su tutte le piattaforme (Distribuzione Altafonte Italia sotto esclusiva licenza di Studiounosound), Senz’ammore, il nuovo attesissimo singolo di Rosario Miraggio scritto con Kekko D’Alessio, Max D’Ambra e Clemente Maccaro, prodotto da Kekko D’Alessio – Max D’Ambra.

Senza’Ammore è un brano pop dalle sonorità fresche, orientali che evocano un’atmosfera estiva, caratterizzato da una produzione contemporanea e dalla forza interpretativa e la voce calda di Rosario Miraggio che incontra ed esalta la potenza delle barre di Clementino.

Rosario rinnova, rinforza il concetto di amore e conferma il fil rouge della sua musica, dove è proprio questo sentimento a guidarci nelle relazioni e nella vita di tutti i giorni.







Protagonista è un amore non corrisposto, masochista che si insegue nonostante il rifiuto, sottolineandone l’importanza. Un Amore grande che lei vive senza impegno e senza trasporto, mentre lui imperterrito non riesce a mettere da parte, interrogandosi sul perché continui a cercarla nonostante tutto.

Tu sei il dolore e io devo sentirti

Tu sei la ragione e io devo capirti

Mi fai volare senza vento

Mi fai cadere in braccio a niente

Ma tu sei l’acqua del mare dove io voglio affondare

Sei la faccia del cielo che io voglio guardare

Sonorità e arrangiamenti contemporanei, che confermano la cifra di un’artista che non delude mai ma sorprende con la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, senza rinunciare alla propria identità artistica.

Un bel testo, intenso che unisce la forza espressiva del dialetto napoletano alla lingua italiana, sottolineandone le diverse sfumature.

Rosario Miraggio fiero della propria riconoscibilità che, nel mare magnum della musica, lo rende unico dichiara: “Credo che la parola chiave sia compromesso, un equilibrio che va cercato nell’andare incontro a quello che “suona” oggi, senza tuttavia, snaturarsi, perdersi.

La melodia è un po’ il nostro abito, quello che indossiamo e rispecchia la nostra personalità.

La verità, come dico spesso nei concerti, vince sempre; le canzoni rispecchiano la mia personalità e non sforzo, canto come sento, come la mia anima mi suggerisce e non solo necessariamente in napoletano”.

Senz’ammore arriva dritto al cuore permettendoci di scandagliare un sentimento che fa parte della vita di ognuno e ciascuno.

Il singolo che farà parte del progetto discografico dell’artista previsto nel 2024 anticipa il grande concerto di giugno a Napoli all’Arena Flegrea, un sold out annunciato, che aprirà ufficialmente il Tour estivo in tutte le piazze del sud Italia.