In Campania c’è una città che sta vivendo un momento magico, una città nella quale le iniziative sono pensate ed organizzate per ridare splendore ad un posto che sta attirando turisti da ogni parte del mondo perché è anche meta di siti archeologici riconosciuti a livello mondiale.

Si tratta di Bacoli, un città che adesso si sta preparando ad accogliere la primavera.

L’ultima brillante iniziativa, infatti, in vista della mite stagione, è quella di riempire la città di fiori, in strada come nelle piazze e sui belvedere.







In pratica, la città di Bacoli si sta colorando in questi giorni di mille colori.

L’idea è stata lanciata dall’amministrazione comunale del posto, guidata dal giovanissimo sindaco Josi Gerardo Della Ragione che, con entusiasmo e voglia di rilanciare il suo territorio sotto ogni punto di vista, ha coinvolto anche i cittadini invitandoli a riempire di fiori anche i balconi, le finestre, gli androni, i condomini privati.

L’iniziativa, inoltre, non è finalizzata al solo decoro urbano: gli ornamenti floreali più caratteristici saranno premiati.

Ed il tutto anche in vista del 12 maggio, in occasione del Giro d’Italia, la kermesse che in mondovisione avrà come sfondo anche la città di Bacoli.

Infatti, la corsa ecologista più importante d’Italia, farà tappa nell’area flegrea lungo il tragitto in bici verso Napoli.