Il fenomeno Napoli registrato durante la corrente competizione calcistica del campionato di Serie A finisce tra i banchi di scuola.

Questa volta, ad affrontare il caso è stata una scuola di Torre del Greco, alle falde del Vesuvio.

“La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?”: è questo il testo del compito in classe assegnato dalla maestra Lella all’istituto comprensivo Giacomo Leopardi.







Il quesito scolastico ha destato meraviglia e stupore nei genitori i quali hanno subito postato sui social network il compito assegnato ai loro pargoli.

Gli effetti del Napoli, prossimo allo scudetto, a Napoli e in provincia si stanno palesando sempre più: la gioia dei tifosi napoletani è ormai incontenibile.