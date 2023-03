Si trova a Napoli il più antico teatro d’Europa ancora attivo: si tratta del Real Teatro di San Carlo, noto anche come Teatro di San Carlo o Teatro San Carlo, più semplicemente chiamato San Carlo.

In quella magnifica struttura, inoltre, oltre a promuovere il teatro riuscendo a fare scuola nel mondo è stata istituita la prima scuola di danza classica, costituendosi come modello per gli altri teatri italiani e non solo.

E’ stato il primo teatro italiano ad istituire una scuola per la danza; anticipando di ben 41 anni il Teatro alla Scala di Milano e di ben 55 anni il Teatro La Fenice di Venezia.







Oltre ad essere ancora oggi un’istituzione locale, il Real Teatro di San Carlo contribuisce moltissimo al patrimonio culturale della città partenopea: molti, infatti, sono i turisti che arrivano a Napoli anche per assistere agli spettacoli della stagione teatrale.

Affacciato sull’omonima via e, lateralmente, su piazza Trieste e Trento, il teatro, in linea con le altre grandi opere architettoniche del periodo, quali le grandi regge borboniche, fu il simbolo di una Napoli che rimarcava il suo status di grande capitale europea.

Il Teatro San Carlo è stato inserito dall’UNESCO tra i monumenti considerati Patrimonio dell’Umanità.