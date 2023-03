L’isola di Capri attira ogni anno innumerevoli turisti e con l’inizio della primavera è prevedibile che sia, come sempre, meta di viaggiatori: l’isola più glamour del Belpaese è ricca di bellezze naturali che vengono immortalate da persone provenienti da tutto il mondo.

I posti più noti e fotografati sono la Piazzetta, luogo di incontri tra personaggi famosi e turisti d’elite, e la Grotta Azzurra ed i Faraglioni, location di pubblicità di alto spessore e meta dei turisti che la immortalano passandoci con la barca.

Non tutti sanno, però, che Capri non è solo Piazzetta, Faraglioni, Grotta Azzurra, mare splendido e scorsi incantevoli.







Una meno nota grotta, ma non di certo meno bella, è la Grotta Oscura: un sito naturale marino tenuto oggi “nascosto”.

Viene chiamata ‘oscura’ perché ben poco illuminata, a differenza delle altre.

Nel lontano 15 maggio del 1808 una frana invase l’ingresso della splendida Grotta con massi e detriti.

In quella occasione, si verificò anche la morte di tre fanciulli. Da quel giorno la grotta non è stata più accessibile.

Notizie di questa Grotta dalla bellezza indicibile ed indescrivibile furono tramandate da un britannico che riuscì a vederla prima della frana: ad inizio del ‘700 la descriveva come luogo incantevole straordinaria bellezza.

La descrizione narra anche delle dimensioni e delle caratteristiche: l’imboccatura della Grotta Oscura è bassa e stretta, e poi si apre ai lati di un ovale, che da un lato all’altro misura almeno un paio di centinaia di metri, quindi circa il doppio della Grotta Azzurra.

Dal soffitto sgorga acqua come se piovesse. In poche parole un vero e proprio spettacolo della natura che oggi non è più possibile ammirare. Negli ultimi anni, le amministrazioni che si sono susseguite, hanno spesso ipotizzato di riaprirla in modo da offrire uno scenario unico al mondo.

Al momento, però, è in grado di fornire notizie certa sul se e sul quando potrebbe essere riaperta. Al momento la Grotta Oscura è e resta una meraviglia dal fascino magico.

Del resto, però, già così l’isola azzurra può rappresentare una delle mete più ambite d’Europa e chi la visita ne resta a bocca aperta.