Nel corso di una serie di operazioni congiunte condotte dall’unità operativa Avvocata della Polizia locale di Napoli e dal personale dell’Asl sono stati effettuati controlli nei Quartieri Spagnoli per verificare il rispetto delle normative urbanistiche e igienico-sanitarie.

Gli interventi hanno portato alla notifica di ordinanze di chiusura e a significative sanzioni per attività irregolari.

In via Speranzella, un esercizio commerciale ha ricevuto un’ordinanza di chiusura per tre giorni a seguito della reiterata occupazione abusiva di 32 metri quadri di suolo pubblico, alla quale si aggiungerà un ulteriore provvedimento di chiusura.







Sono state inoltre riscontrate altre violazioni, tra cui l’installazione non autorizzata di una tendostruttura e di pubblicità non conforme alle normative vigenti.

Un altro intervento, in via Pietro Emilio Imbriani, ha riguardato un bar il cui gestore è stato sanzionato per l’occupazione abusiva di 12,5 metri quadri di suolo pubblico, l’installazione di banner pubblicitari su paletti para pedonali e luminarie non autorizzate.

Inoltre, sono state accertate ulteriori violazioni quali la mancata comunicazione della vendita di bevande alcoliche e l’occupazione del soprassuolo.

Il personale dell’Asl ha proceduto al sequestro di 10 chili di alimenti presso lo stesso bar, disponendo la chiusura immediata del locale per gravi carenze igienico-sanitarie e sanzionando l’attività per l’assenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.

Le operazioni di controllo, effettuate in maniera congiunto con il personale sanitario dell’Asl, proseguiranno in altre aree della città per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini.