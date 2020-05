🔴🔴GRAZIE AI LAVORATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE – ORA MAGGIOR RESPONSABILITÀ O SI INTERVERRÀ CON NUOVE MULTE- NESSUN NUOVO DATO SU COVID19🔴🔴Cari concittadini, Come tutti sapete ci si avvia verso una progressiva ripresa di quasi tutte le attività, ma vi saranno ancora regole da rispettare, il distanziamento fisico da mantenere e l'uso delle mascherine. Da poco è stato approvato il nuovo DPCM che dovrebbe dare risposte serie al commercio e alle famiglie e attendiamo le nuove regole. Ne parleremo domani nei dettagli. I controlli pertanto saranno ancora stringenti e costanti; d'accordo con l’assessore Sarno e il Comandante della Polizia Municipale, Gabriele Ruppi, pattuglie e agenti a piedi vigileranno innanzitutto sul rispetto delle misure di sicurezza in strada e nei parchi e controlleranno anche che le attività commerciali mettano in pratica le misure che il governo stabilirà per garantire la completa sicurezza dei clienti. In questi mesi il nostro corpo di Polizia Municipale ha garantito un controllo totale del territorio, anche grazie all'utilizzo del drone, intervenendo poi nell'ultima settimana in zone dove si sono creati assembramenti, soprattutto di ragazzi. EIn questo video vedrete non solo meravigliose immagini della nostra città riprese dall'alto ma anche i dati che riassumono quanto è stato fatto finora e che aggiorneremo con quelli dei prossimi giorni. Al di là dei controlli però, non dimentichiamo che siamo noi i primi a dover agire con responsabilità, il percorso di guarigione è positivo e oggi non vi sono notizie nuove. Dobbiamo essere esempio l'uno per l'altra affinchè tutto vada bene per tornare alla completa normalità. Siamo una grande e unita comunità. Continuiamo a dimostrarlo. Insieme ce la faremoDati: 14 mila ore di servizio 600 ore di turno 20-24500 posti di controllo3900 accertamenti, ci cui 50 sanzioni penali e 150 sanzioni amministrative10 pattuglie impiegate al giorno75 controlli ad attività commerciali140 controlli all'uscita autostradale e 120 all'uscita Circum160 controlli domiciliari a persone in quarantena160 controlli in Villa Vannucchi 35 ore di volo del drone (secondo quanto comunicato in Prefettura)

Publiée par Giorgio Zinno Sindaco sur Mercredi 13 mai 2020