Napoli – Vaccini Covid a Napoli e in Campania domenica e lunedì. In contemporanea con l’Italia arriveranno le prime dosi per 720 persone. Saranno contenute in 144 fiale.

Dall’Asl Napoli 1 Centro saranno distribuiti alle altre 6 aziende sanitarie regionali. I vaccini restanti saranno somministrati lunedì 28 dicembre ad operatori e ospiti delle Rsa di Napoli.

Le dosi arriveranno scongelate, conservate nei box a temperatura controllata con un datalogger analogico.

Ogni lotto è tracciato e sottoposto al controllo diretto delle Forze Armate.

L’Esercito Italiano garantirà il prelievo e il trasporto dall’ospedale Spallanzani di Roma entro le 7 del mattino del 27 dicembre ai 20 punti individuati come hub regionali, da dove poi si gestirà, come detto, la somministrazione.

I vaccini Covid a Napoli e in Campania domenica arriveranno negli ospedali: di Napoli, Cotugno e Cardarelli; di Caserta, San Sebastiano; di Salerno, Ruggi d’Aragona; di Avellino, San Giuseppe Moscati; di Benevento, San Pio.