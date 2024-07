Torre del Greco – Ieri incidente stradale mortale a Torre del Greco. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile locale ad intervenire, in via Alcide de Gasperi in direzione di Viale Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, per un investimento. I militari hanno appurato che, poco prima, una donna di 30 anni residente in zona, a bordo della propria Chevrolet Spark mentre arrivava nei pressi della rotatoria “La Salle” investiva – per cause in corso di accertamento – un uomo classe 1948 mentre stava attraversando.

L’anziano è stato trasferito nell’Ospedale “del Mare” di Napoli dove è successivamente deceduto per arresto cardiocircolatorio. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria. La donna è stata denunciata dai carabinieri per omicidio stradale.