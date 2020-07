Ercolano – E’ morta annegata mentre si trovata nella piscina di un complesso turistico. La piccola stava giocando alla morte nell’acqua ma non si riprendeva più. I bambini hanno chiamato il bagnino. Non c’è stato nulla da fare. E’ morta così una bambina di 11 anni ad Ercolano. La notizia è riportata da Il Mattino.

Il pm ha disposto l’autopsia per indagare sulle cause della morte. La piscina è stata sequestrata per consentire le indagini che vengono svolte dai carabinieri della tenenza di Ercolano, del nucleo operativo di Torre del Greco agli ordini del capitano Andrea Leacche e del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi sulla sicurezza della struttura.