I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio 3 giovani tra i 20 e i 30 anni, tutti del posto.

Sono stati fermati mentre percorrevano in auto Via Montagnelle e trovati in possesso di 5 dosi di marijuana per complessivi 9 grammi e 925 euro in contante ritenuto provento illecito.

Droga e denaro sono stati sequestrati