I carabinieri della sezione operativa di Torre annunziata hanno arrestato per spaccio di stupefacenti S. P. (34 anni) e V. C. (27 anni), entrambi di Torre del Greco e già noti alle forze dell’ordine. Sono stati sorpresi in Piazza Leopardi mentre cedevano una dose di cocaina ad un giovane del luogo poi segnalato alla Prefettura.

Nelle loro tasche e all’interno della loro vettura sono stati rinvenuti 16 grammi di cocaina suddivisi in dosi 48 grammi di marijuana, 0,2 di hashish, 1 bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 800 euro in contante ritenuto provento illecito.

La perquisizione, estesa anche nelle abitazioni dei due, ha portato al sequestro della somma contante di 13476 euro e “pizzini” che documentano l’attività di spaccio.

In manette, sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.