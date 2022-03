Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da tre a sei anni, nei confronti di 9 tifosi della Turris che, intenzionati a venire a contatto con i tifosi ospiti, al termine dell’incontro di calcio Turris-Taranto disputato il 22 dicembre 2021 presso lo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, con volti travisati e armati di cinghie e bastoni avevano attaccato in piazza Martiri d’Africa a Torre del Greco il contingente delle forze dell’ordine che stava scortando alcuni mezzi dei tifosi tarantini diretti al casello autostradale di Torre del Greco.

Nella circostanza gli operatori, dopo aver raggiunto gli aggressori che avevano opposto una viva resistenza con un fitto lancio di oggetti, erano riusciti a bloccarne uno arrestandolo per lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale; l’uomo, insieme ad altre otto persone, era stato altresì denunciato per danneggiamento e violazione della legge 401/89 (partecipazione attiva ed episodi di violenza durante una manifestazione sportiva).

Inoltre, un altro DASPO, della durata di tre anni, è stato adottato nei confronti di una persona che, al termine del medesimo incontro, all’interno dello stadio aveva lanciato un oggetto in direzione dei supporters tarantini e, per tali motivi, era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportiva.

Le attività di accertamento si sono svolte anche con l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadina.

Infine, altri quattro Daspo, per periodi dai due ai tre anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone delle quali una condannata per reati in materia di stupefacenti, e le altre tre perchè denunciate per rissa, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere.