La scorsa notte è avvenuto un grave incidente in via Nazionale a Torre del Greco, nei pressi del distributore della Esso. Tra i feriti c’è anche un bambino di un anno ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli. E’ stato operato d’urgenza alla testa, grave anche le condizioni della nonna del piccolo.

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli, due auto e uno scooter.

Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno eseguito i rilievi e coordinato i soccorsi ai soggetti rimasti coinvolti.

Due le persone trasportate in ospedale in codice rosso, tra le quali appunto il piccolo occupante di una delle due auto.