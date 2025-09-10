Fermato per rapina impropria aggravata, tentato omicidio e ricettazione. Un trio di reati costato le manette a G. C., 67enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine.

A ricostruire il suo 4 settembre scorso i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Torre del Greco.







E’ mattina presto quando Cozzolino entra nel laboratorio di una gelateria in corso Vittorio Emanuele

Approfittando della distrazione di uno dei dipendenti agguanta il suo borsello e fugge a bordo di un’auto (anche questa rubata…)

La vittima si accorge del furto e prova a rincorrerlo, finendo investito dal veicolo guidato dal 67enne, poi dileguatosi.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti, i carabinieri, col prezioso supporto della polizia locale di torre del greco, hanno ricostruito il suo percorso e dato un volto al rapinatore.

E’ ora in carcere, convalidato il fermo.

Per la vittima lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.