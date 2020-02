Torre del Greco – A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stata rapinata una sala slot. I malviventi, dopo aver fatto irruzione nel locale, hanno prelevato il denaro presente all’interno delle slot. Il bottino ammonta a circa 10.000 euro. Sul caso sono in corso le indagini della Polizia.

Ancora una volta un centro scommesse preso di mira dai ladri a Torre del Greco. Più di un anno fa, fu presa di mira dai malviventi, un’altra sala scommesse, sempre per un bottino di 10mila euro. Ma quella volta furono i tagliandi Gratta e Vinci ad essere stati presi di mira.

Infatti, il furto in un’agenzia scommesse a Torre del Greco, nella città metropolitana di Napoli, fu fatta da un uomo che fece irruzione nel locale e portò via tagliandi Gratta e Vinci per un valore totale di 10mila euro. Il ladro fuggì via disturbato dall’allarme dell’attività.