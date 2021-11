Torre del Greco – Rapinata farmacia del centro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del locale commissariato di polizia che indaga sul caso, un uomo col volto coperto e la pistola in pugno è entrato nell’esercizio commerciale di via Diego Colaramino verso l’orario di chiusura dell’altra sera. Ha quindi minacciato il farmacista, facendosi consegnare quanto c’ era in cassa per poi scappare, probabilmente in sella ad uno scooter guidato da un complice

La polizia ha ascoltato i testimoni e prelevato le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati all’interno e all’esterno della farmacia.