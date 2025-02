La piaga sociale della droga che distrugge la vita di migliaia di famiglie.

Questo è solo l’ultimo episodio in cui si abbattono i carabinieri. Siamo a Torre Del Greco, città a sud di Napoli ed è ora di cena. La tavola imbandita verrà presto scaraventata in aria.

I carabinieri della locale stazione ricevono una richiesta di aiuto. Dall’altra parte della cornetta un 82enne in preda al panico che chiede l’intervento dei carabinieri. E’ stato appena pestato dal figlio 42enne. La vittima è fuggita e attende in strada. Due gazzelle dei carabinieri intervengono e prendono contatti con l’anziano. Sul volto insanguinato i segni dell’aggressione appena avvenuta. Prima calci poi pugni e infine, non contento, la sedia in legno scaraventata sul viso. Tutto per una dose, tutto per 40 euro.







Sono ormai due anni che l’82enne subisce le aggressioni del figlio che pretende ogni giorno denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente. Alcuni giorni prima l’anziano era già stato in ospedale per l’ennesima aggressione. In quel caso il figlio lo aveva colpito con un calcio al torace ma anche quella volta l’uomo non aveva avuto il coraggio di denunciare il proprio figlio… “perché è sempre mio figlio”.

I carabinieri allertano il 118 che si prende cura dell’uomo che viene trasferito in ospedale mentre i militari salgono nell’appartamento.

In casa c’è il 42enne ancora agitato. La cucina è completamente a soqquadro. Piatti, bicchieri rotti e una sedia distrutta che conferma il racconto della vittima.

Il 42enne viene arrestato – deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione – e ora è in carcere.

La vittima è stata dimessa. Per lui ci vorranno diversi giorni di riposo e una diagnosi “infrazione nona e decima costa sinistra, contusione anca e femore sinistro e crisi ansiosa”.