Torre del Greco – Precipita dal balcone di casa e muore sul colpo. Inutili i soccorsi per D.P. 37 anni. L’uomo era in casa con i suoi genitori quando è accaduto, ieri, il tragico evento, in corso V. Emanuele.

I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ancora poco chiari i motivi, sull’accaduto indagano i carabinieri ed è stata aperta un’inchiesta. Aperta un’inchiesta, sul dramma avvenuto in tarda mattinata indagano i carabinieri di Torre.