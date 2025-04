Torre del Greco – Ladro seriale di auto individuato e denunciato. È l’epilogo di un’attività svoltasi nella serata di ieri, domenica 13 aprile, nella zona delle Cento Fontane, dove un uomo è stato rintracciato all’interno di una vettura risultata rubata poco prima. Tutto è partito dalla denuncia della vittima, a seguito della quale sono scattati gli accertamenti che hanno portato gli agenti del comando di polizia municipale guidati dal dirigente Gennaro Russo a svolgere le attività del caso.

Grazie al controllo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunale, i caschi bianchi sono riusciti ad intercettare la vettura rubata, fino ad individuare il luogo dove la stessa era momentaneamente ferma. A quel punto è scattato il controllo: all’interno dell’abitacolo è stato individuato C.C., 65 anni, cittadino ufficialmente senza fissa dimora con ultima residenza nella vicina Ercolano. L’uomo, da ciò che è stato possibile ricostruire, ha alle spalle diversi precedenti penali, anche di natura specifica. Non solo: avrebbe lasciato il carcere, dopo avere scontato una pena per altri episodi, soltanto lo scorso mese di dicembre. Infine, gli agenti hanno verificato che con ogni probabilità il 65enne sarebbe anche l’autore del furto di un’altra auto, quella coinvolta nei giorni scorsi in un inseguimento conclusosi nella zona di via Fiorillo (ai confini con Ercolano) con l’abbandono della vettura e la fuga a piedi (nella circostanza l’uomo riuscì poi a fare perdere le proprie tracce).







Dopo le formalità di rito l’uomo è stato denunciato per furto di auto.