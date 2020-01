Torre del Greco – Omessa denuncia di materiale esplodente e accensione e esplosione pericolosa.

E’ l’accusa nei confronti di un 45 enne di Torre del Greco, denunciato dagli agenti del commissariato locale fermati in via Vittorio Veneto da un uomo che ha riferito di essere stato colpito da un petardo lanciato dal terrazzo di un appartamento di via Roma. L’esplosione aveva ferito anche la figlia di tre anni, la moglie e la cognata, medicate al Pronto Soccorso di Castellammare di Stabia. I poliziotti hanno individuato l’appartamento da cui erano stati lanciati i “botti” rinvenendo sul terrazzo diverso materiale pirotecnico.

D.P. è stato denunciato mentre il materiale pirotecnico è stato sequestrato in quanto non detenuto in modo idoneo per la sicurezza pubblica (ansa).