Un incendio ha danneggiato il portone d’ingresso e alcune aree del liceo artistico Francesco Degni di Torre del Greco.

Gli investigatori non escludono che possa essere stato appiccato da qualcuno.

A rendersi conto delle fiamme e a dare l’allarme ieri sera sono stati alcuni cittadini nella zona di piazza Luigi Palomba. I primi ad intervenire sono stati alcuni passanti, che hanno tentato di spegnere il rogo, poi domato con l’arrivo dei vigili del fuoco.

Sul fatto indagano le forze dell’ordine. Per consentire il ”ripristino dell’area danneggiata, zona ingresso principale, e la messa in sicurezza del cancello di entrata” fa sapere la dirigente scolastica Rossella Di Matteo, questa mattina ”le lezioni si svolgeranno in Dad per tutte le classi”.