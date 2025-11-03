L’amministrazione comunale di Torre del Greco è pronta a proclamare, nel giorno dei funerali di Aniello Scarpati, l’agente in servizio al commissariato di polizia morto la scorsa notte a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona di viale Europa, il lutto cittadino. È quanto ha stabilito il sindaco Luigi Mennella, che questa mattina ha convocato un incontro nella sede del Comune a palazzo Baronale insieme al comandante della polizia municipale Gennaro Russo, al vicesindaco Michele Polese e al presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, incontro al quale – in rappresentanza della Regione – ha preso parte anche la vicepresidente del consiglio campano, Loredana Raia.







Al termine, la delegazione del Comune si è recata presso il commissariato di polizia di via Sedivola dove prestava servizio il 47enne Scarpati e dove lavora anche il collega che era alla guida della volante tamponata da un’altra vettura nella zona di viale Europa (un impatto che ha portato la macchina della polizia a ribaltarsi e a finire fuori strada): “A nome dell’amministrazione e dell’intera città – ha affermato il sindaco Mennella al termine dell’incontro – abbiamo voluto portare la piena solidarietà al dirigente Antonella Palumbo e a tutte le donne e gli uomini che quotidianamente lavorano per assicurare la massima tutela alla cittadinanza. Siamo profondamente scossi e che ci stringiamo alla moglie e ai tre figli dell’agente deceduto. Seguiamo anche l’evolversi della situazione, in particolare per ciò che concerne le condizioni dell’altro agente ferito e ricoverato a Napoli in prognosi riservata”.

Sul sinistro, il primo cittadino non è entrato nel merito: “Sono in corso le indagini, nella speranza che gli eventuali responsabili siano presto assicurati alla giustizia. Purtroppo, la questione legata agli incidenti causati da soggetti che, senza rispettare le norme del codice della strada, provocano anche vittime sta diventando un’emergenza su tutto il territorio napoletano. Noi facciamo la nostra parte ma siamo consapevoli che, senza una moderazione da parte di automobilisti e motociclisti, si rischia di continuare ad aggravare un bilancio già drammatico”.