Torre del Greco – Un forte boato fa tremare un intero quartiere, è esplosa una bombola di gas in uno stabile in via Circumvallazione. Secondo le prime indiscrezioni ci sono dei feriti.

E’ accaduto circa un’ora fa, sul posto sono intervenute le ambulanze, che hanno prestato subito soccorso ai malcapitati, i carabinieri della vicina stazione Centro e la Polizia.

Traffico in tilt. Sono state avviate subito le indagini per accertare quali le cause dell’esplosione.