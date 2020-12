Torre del Greco – Negli ultimi giorni in cui la Campania era zona Rossa è stato scoperto un centro estetico aperto.

La struttura è risultata aperta contro tutte le disposizioni in materia anti – covid. Il controllo è avvenuto in base ad una segnalazione fatta alla Guardia di Finanza del territorio e questo ha portato alla sanzione del titolare del centro estetico.

Non solo, gli agenti hanno multato il titolare di un salone di barbiere per non aver contingentato l’afflusso di clienti all’interno del proprio locale.

In questo particolare momento di passaggio della Campania da zona rossa a zona arancione, sono stati rafforzati i controlli su tutto il territoio.

In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 709 persone e 133 attività commerciali, 24 le sanzioni complessive in qualsiasi materia di competenza del gruppo delle Fiamme Gialle.