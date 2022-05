Nel mirino delle Fiamme Gialle un imprenditore di Torre del Greco operante nel settore dell’abbigliamento.

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, nei confronti di un imprenditore di Torre del Greco operante nel settore dell’abbigliamento, che avrebbe autocertificato dati non veritieri nella domanda per accedere al contributo del “Decreto Liquidità”.

In particolare, in base alla ricostruzione effettuata nel corso delle indagini, è emerso che il destinatario del provvedimento, titolare della ditta, avrebbe percepito tale contributo a sostegno delle imprese danneggiate dall’epidemia da Covid, attestando di aver conseguito un fatturato riferito all’anno 2019 pari ad 122.217 euro a fronte di un valore ammontante in realtà 22.217 euro. Alla luce delle risultanze emerse, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto il provvedimento cautelare reale per l’importo indebitamente percepito dal soggetto, pari ad Euro 12.500. In fase di esecuzione del provvedimento sono stati sottoposti a sequestro 2 motoveicoli intestati al soggetto, nonché disponibilità liquide, rilevate su 1 rapporto finanziario. Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati ad individuare saldi attivi detenuti dall’indagato presso ulteriori istituti bancari.