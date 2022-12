A Torre del Greco i Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A.A, 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione dell’uomo per una perquisizione e lì hanno rinvenuto e sequestrato 4 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 400 grammi. Sequestrata anche la somma contante di 130 euro provento del reato. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.