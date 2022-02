Torre del Greco – Si comunica alla cittadinanza di Torre del Greco che sono state proclamate due giornate di sciopero degli operatori ecologici, dalle ore 00.00 del 15 Febbraio, sino alle ore 00.00 del 17 Febbraio 2022, per le intere quarantotto ore.

Saranno garantiti, tuttavia, cosi come da disposizione di servizio – emessa dai preposti uffici comunali – ​ i servizi essenziali, previsti dalla Legge 146/1990, inerenti le: utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura e comunità terapeutiche, ospizi, orfanotrofi, centri di accoglienza e similari.

In ossequio alla stessa disposizione normativa, inoltre, prevista anche la pulizia dei mercati storici, cosiddette “piazzette”, delle aree mercatali di via Circumvallazione, delle aree di sosta attrezzate, e, delle aree del centro storico cittadino.

Disposta anche alla Ditta Buttol, in riferimento alla salvaguardia del territorio cittadino da eventuali criticità igienico-sanitarie che potrebbero determinarsi durante le ore di sciopero dal servizio di raccolta, la costituzione di una task-force che effettui interventi di riassetto dei rifiuti – anche indifferenziati – nelle 48 ore precedenti lo sciopero e nelle 48 ore successive allo stesso, al fine di consentire il rientro nell’ordinarietà del decoro urbano.