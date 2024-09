Da ieri, per le strade della città di Torre del Greco e sui social maggiormente ‘frequentati’ dal popolo corallino non si parla d’altro.

Cosa possa aver ‘spinto’ il giovane 16enne giù dalla finestra dell’istituto Pantaleo di via Cimaglia? Questa è la domanda cruciale che si pongono ormai quasi tutti ed il nodo che le forze inquirenti dovranno provare a sciogliere.

Fiato sospeso anche per le condizioni di salute dello studente: ancora ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale del Mare, le sue condizioni restano ancora oggi molto gravi.







Per il 16enne la prognosi è infatti ancora riservata, nonostante ieri sia stato sottoposto ad un intervento urgente al cranio ed ai polmoni.

Numerose, del resto, sono le fratture che il 16enne ha riportato per la caduta dal secondo piano dell’edificio scolastico.

Il sindaco Luigi Mennella ieri, poco dopo aver appreso il dramma verificatosi nella città che amministra, ha diramato un comunicato per annullare gli eventi previsti in città, in segno di rispetto nei confronti dello studente del Pantaleo e della sua famiglia.

Intanto, da ieri, sui social è nata una diatriba circa i motivi che potrebbero (o dovrebbero) dare una spiegazione a quanto accaduto: ma al momento gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi e nulla di certo è ancora emerso.

Nessuna pista è stata esclusa, le indagini si stanno muovendo sotto ogni direzione, come è giusto che sia.

Un coro unanime si volge però dal web: il desiderio, e soprattutto la speranza, del popolo di internet è che il giovane 16enne possa presto guarire e tornare a casa.