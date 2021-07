Dal 12 al 14 luglio, la Polizia Municipale di Torre del Greco ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, avente ad oggetto 8 appartamenti di proprietà del Comune di Torre del Greco, ubicati in via Tortora (cd Case Minime), per il reato di occupazione abusiva di edifici di proprietà pubblica.

La misura cautelare reale è stata adottata a seguito di una mirata attività di indagine, condotta dalla Polizia Municipale di Torre del Greco, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, nei confronti di 26 persone appartenenti a diversi nuclei familiari occupanti abusivamente gli immobili del comune, che ha consentito di raccogliere gravi indizi sul reato su indicato.

In particolare è stato accertato, in sede di sopralluogo e di accesso alle unità abitative, che nessuno degli occupanti era munito di idoneo titolo legittimante l’occupazione dell’immobile e che alcuni di loro erano già stati destinatari di ordinanza di sgombero nel mese di Marzo del 2019, emessa dal Comune di Torre del Greco, per la situazione di diffuso dissesto statico e di degrado igienico sanitario, attualmente ancora presente, alla quale non era stata data ottemperanza.