Firmata dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, l’ordinanza n. 74 del 22.02.2021 che, di fatto, proroga la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutte le scuole del territorio cittadino, di ogni ordine e grado, dal 23 Febbraio 2021 al 01 Marzo 2021.

Il provvedimento amministrativo, si è reso necessario al termine del tavolo tecnico convocato nel pomeriggio odierno – nella sede istituzionale di Palazzo Baronale – presieduto dal primo cittadino con la presenza del Responsabile dell’ U.O.P.C. delll’ASL Na3 Sud, Vincenzo Sportiello, del Dirigente della Protezione civile, Salvatore Visone, e del Dirigente alla Pubblica Istruzione, Luisa Sorrentino insieme all’Assessore competente al ramo, Enrico Pensati.

Nello specifico, secondo quanto disposto dal corpo dell’ordinanza, rilevati i dati afferenti la curvatura del contagio epidemiologico, in crescita negli ultimi giorni sul territorio comunale – nonchè – sulla base dei dati trasmessi dall’ Unità di Crisi della Regione Campania, si è ritienuta opportuna la proroga dell’attività didattica a distanza, di una ulteriore settimana.

Restano, tuttavia, consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgime to in presenza è consentito previa valutazione dell’Istitito scolastico di riferimento.

“Cerchiamo di assicurare – le parole del sindaco Palomba – in ogni modo possibile, la sicurezza dei nostri ragazzi e la tranquillità delle loro famiglie. Il momento che stiamo vivendo è certamente complesso, ma stiamo lavorando quotidianamente, sulla base di dati in continuo aggiornamento”.