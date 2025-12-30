Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.







Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stato, altresì, deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Prota, hanno notato il predetto che, a bordo di un’autovettura, alla vista degli operatori, ha tentato di allontanarsi velocemente, ma è stato prontamente bloccato e trovato in possesso di circa 173 grammi di hashish, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della sostanza e un bilancino di precisione.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto circa 2 grammi di hashish, ben occultati sotto il materasso della camera da letto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.