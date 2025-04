Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.







Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Vittorio Veneto per la segnalazione di furto in un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato un dipendente dell’esercizio commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo aveva sottratto diversi prodotti di cosmetici e si era dato alla fuga senza pagare.

I poliziotti, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza del negozio, hanno rintracciato il prevenuto in via Parini e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.