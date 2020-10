Torre Annunziata – Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di D.A.A. e V.A., entrambi di Torre Annunziata, perché gravemente indiziati di aver commesso due furti aggravati di scooter, l’uno in Piano di Sorrento il 2 settembre 2020 e l’altro in Meta l’8 settembre 2020.

Le indagini, espletate dai Carabinieri e coordinate da questa Procura, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei due furti e di accertare la responsabilità dei due indagati.

I due soggetti arrestati in data odierna si trovavano già sottoposti ad altra misura agli arresti domiciliari, per altro analogo furto di uno scooter di grossa cilindrata commesso nel settembre scorso a Pompei presso il Centro Commerciale la “Cartiera”, per il quale erano stati arrestati nella fragranza di reato dai Carabinieri di Pompei.