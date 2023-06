Un presidio fisso di polizia Municipale nei luoghi presi d’assalto dai turisti, il Molo Beverello e la Stazione Centrale, per evitare il fenomeno del “taxi selvaggio”;

oltre allo studio di nuove misure tra cui quella del serpentone per garantire il rispetto della fila e quella della doppia guida – sul modello già applicato a Roma e Milano – per aumentare il numero di ore in servizio delle auto.







Sono gli interventi in cantiere a Napoli per migliorare il servizio taxi messo a dura prova dal boom di turisti in città e dai grandi eventi estivi in programma.