Sicurezza Stradale, controlli intensificati della Polizia Locale di Napoli. Rilevate 84 infrazioni per gravi inosservanze al Codice della Strada.

La Polizia Locale, con le Unità Operative di Fuorigrotta e Secondigliano, ha effettuato controllo nei punti nevralgici dei due quartieri, rispettivamente in V.le Kennedy e in P.zza Di Vittorio/c.so Secondigliano, al fine di prevenire e contrastare il mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

In particolare i controlli eseguiti hanno riguardato la verifica della regolare copertura assicurativa, del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e del divieto di uso dei telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo.

Sono stati elevati 84 verbali al CDS per svariate infrazioni alle norme comportamentali. 6 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo perché sprovvisti di assicurazione. Tre le auto sequestrate ai fini della successiva confisca perché sorprese a circolare sebbene sottoposte in precedenza a sequestro.

Sette gli automobilisti sanzionati perché sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente. Dieci le sanzioni contestate per aver messo in circolazione un veicolo non revisionato.

I servizi di controllo, programmati nelle strade con maggior criticità segnalate, proseguiranno anche nei prossimi giorni.