La Polizia Municipale del Comune di Napoli, nel fine settimana a ridosso del ponte della Festa della Repubblica, ha effettuato controlli in orari serali e notturni presidiando i principali luoghi della movida cittadina e intensificando le verifiche su strada e nei confronti delle attività commerciali e di somministrazione.

Le verifiche della Municipale hanno interessato 156 esercizi dislocati sull’intero territorio cittadino.

Nella zona dei cd. “baretti”, in Vicoletto Belledonne e in Via San Sebastiano nel centro storico 7 locali sono stati sanzionati perché accessibili al pubblico oltre l’orario previsto dall’Ordinanza Sindacale n°59/2022 .

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00, come previsto in Ordinanza. Dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati sono inoltre scaturiti ulteriori n. 33 verbali, per assenza di autorizzazioni alla vendita, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti.

In zona Vomero i controlli rilevavano 4 ambulanti che esercitavano abusivamente la vendita di prodotti alimentari, ai responsabili oltre alle sanzioni per l’assenza di autorizzazioni e l’occupazione abusiva di suolo pubblico venivano sottoposti a sequestro i prodotti esposti agli agenti atmosferici inquinanti. Sul fronte dei controlli di Polizia Stradale gli Agenti rilevavano 97 infrazioni al Codice della Strada con il sequestro di 4 vetture circolanti senza la copertura assicurativa e la rimozione di 36 veicoli in sosta irregolare.