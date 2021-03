In sei, tutti minorenni, giravano in piena notte a bordo di una vettura a fari spenti, in piena violazione del coprifuoco e delle norme del codice della strada con il conducente, 17 anni, privo della patente. Li hanno intercettati, intorno alle 2.30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli in via Secondigliano.

I militari hanno intimato l’alt ma il conducente non si è fermato: ne è nato un inseguimento durato alcuni chilometri, concluso solo quando il veicolo in fuga è stato costretto a fermarsi dietro un camion di raccolta rifiuti che bloccava il passaggio. Il 17enne alla guida, incensurato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale; dovrà rispondere anche di guida senza patente. Tutti e sei gli occupanti della vettura sono stati sanzionati per violazioni alla normativa anti covid e affidati ai genitori.