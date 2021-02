“Gli studenti e gli insegnanti non possono continuare a pagare più degli altri gli effetti della pandemia – dichiara il deputato del M5S Luigi Gallo già presidente della commissione cultura.

La regione Campania deve attrezzare punti di screening periodici sul territorio per tutto il personale della scuola. Non basta il protocollo con i medici di base. Tenere le scuole aperte in sicurezza è un impegno che deve prendersi anche la regione agevolando il tracciamento.

Come si fa? Creando dei punti di presidio fissi nelle strutture Asl dedicati interamente al personale scolastico e dove possibile anche agli studenti della secondaria di II grado. Non aspettiamo i fondi di Next Generation EU per aiutare le nuove generazioni”