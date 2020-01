Torre del Greco – Non si hanno più notizia di Luigi Mario Favoloso, 32 anni, dal 29 dicembre, quando è uscito dalla casa della madre, Loredana Fiorentino, senza portare con sé documenti e oggetti personali; e non prendendo l’auto.

La scomparsa dell’ex fidanzato di Nina Moric è stata denunciata dalla madre al locale commissariato di Polizia.

Luigi Mario Favoloso per oltre 4 anni è stato il compagno di Nina Moric, i due si sono lasciati qualche mese fa, scomparendo insieme anche dai social, dove i due erano molto attivi. Nel 2018 fu espulso quale concorrente del programma Mediaset Grande Fratello, per aver indossato una maglietta sessista contro l’opinionista Selvaggia Lucarelli.

Al di là di essere l’ex di Nina Moric ed aver partecipato al Grande Fratello, Luigi Mario Favoloso, classe 1988, si occupa di import/export di tessuti, oltre a fare il modello.

Scomparsa che non sembra credere proprio Nina Moric, almeno ad interpretare ciò che ha postato sulla sua pagina Istagram: “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo”.

Mentre, di tutt’altro avviso è l’amica di Luigi Mario Favoloso ed ex gieffina, Veronica Satti, che ha scritto: “Urgente, Luigi Mario Favoloso è scomparso da 10 giorni. Io l’ultima volta che l’ho sentito è stato per augurarci un sereno Natale. Poi qualche giorno dopo arriva il messaggio della madre mentre ero ancora in America. Lei mi chiedeva se lo avessi visto o sentito, perché lui era già scomparso da 3 giorni. Da lì denuncia alla Polizia, ma ancora nessuna notizia. Se qualcuno lo avesse visto da qualche parte per favore ci contatti immediatamente”.