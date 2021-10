San Giorgio a Cremano – Dopo l’ok da parte della Asl Na3 Sud agli ultraottantenni e persone immunocompromesse, si aggiungono a queste categorie, anche gli operatori sanitari, prioritariamente ultrasessantenni o portatori di patologie.

La disposizione di allargare la forbice dei destinatari delle dosi booster, proviene dall’ Unità di Crisi Regionale e viene eseguita nei centri vaccinali dei Distretti afferenti alla Asl Na 3 Sud, pertanto anche presso il polo locale, in via Mazzini.

Per dose booster, si intende una dose addizionale, inoculata come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario e dopo almeno sei mesi dalla seconda dose.

Per la terza dose è possibile presentarsi direttamente al centro vaccinale, con la documentazione inerente la prima e la seconda dose e con documento di riconoscimento, tessera sanitaria e green pass.

Intanto, coloro che non si sono ancora sottoposti alla prima dose di vaccino ma che intendono farla, potranno recarsi direttamente presso il centro vaccinale in via Mazzini, anche senza adesione in piattaforma, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.

L’adesione verrà effettuata al momento, dal personale informatico della Asl presente in sede e immediatamente verrà anche somministrato il vaccino.

Questa sorta di open day continuativo, concordato con il responsabile del centro vaccinale, Dott. Pilla, nasce dalla volontà di immunizzare tutta la città e di agevolare il percorso anche di coloro che finora, per vari motivi non hanno ancora ricevuto il vaccino contro il covid.

Infine si ricorda che la domenica il centro vaccinale resta chiuso. Per eventuali informazioni è attivo il in numero della Asl Na3Sud, 081/9633169, dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 18.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.