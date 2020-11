San Giorgio a Cremano – Strisce blu gratis e limitazioni d’orario per parchi, cimitero e uffici pubblici. Ecco le parle del sindaco Giorgio Zinno:

“Cari concittadini, come sapete la zona rossa ci ha imposto misure più restrittive finalizzate a limitare il contatto fisico tra le persone. Questo è quindi il criterio di base per limitare il contagio ed è estremamente importante che tutti ci impegniamo a rispettare le regole.

Considerate però le limitazioni agli spostamenti imposti dal DPCM, dopo aver sentito la società, ho disposto, come avevamo già fatto nella prima fase dell’emergenza, la SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO nelle strade cittadine sugli stalli delimitati dalle strisce blu, da martedì 17 novembre fino al 3 dicembre 2020,

Per non vanificare i sacrifici che stiamo facendo, ho disposto anche con apposita ordinanza (N. 64 del 16 novembre 2020), ulteriori misure di contenimento del contagio sul nostro territorio che riguardano i parchi, il cimitero e gli uffici pubblici, con l’unico obiettivo di mettere ulteriormente in sicurezza noi e i nostri cari.

Da martedì 17 novembre e fino al 3 dicembre:

LE VILLE E I PARCHI COMUNALI resteranno chiusi al pubblico, tranne il parco di Villa Vannucchi, che resterà aperto dalle ore 6.00 alle ore 9.00 di ogni giorno, per consentire alla cittadinanza attività motoria individuale, da svolgersi secondo i protocolli di sicurezza;

IL CIMITERO CITTADINO resterà aperto negli stessi giorni e orari, per un massimo di 200 persone alla volta (sarà esposto all’ingresso un cartello che riporterà il numero massimo di visitatori consentito);

All’ingresso sarà misurata la temperatura e l’accesso sarà vietato se non si è muniti di mascherina protettiva.

Inoltre sarà vietato sostare all’interno del cimitero più del tempo necessario e sarà garantita una differenziazione tra ingresso ed uscita mediante opportuna segnaletica.

LE CELEBRAZIONI nella Chiesa Madre del cimitero sono consentite ad un massimo di 15 persone alla volta, oltre ad un solo celebrante, il quale dovrà far rispettare le misure previste dal protocollo di intesa tra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana per lo svolgimento delle cerimonie religiose.

GLI UFFICI COMUNALI resteranno tutti chiusi al pubblico, tranne l’ufficio Protocollo, che resterà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il martedì e giovedì. Saranno inoltre aperti al pubblico l’ufficio Anagrafe per il rilascio delle sole carte di identità e gli uffici dello Stato Civile per le dichiarazioni di nascita e morte.

In particolare: lo sportello anagrafe per il rilascio delle carte di identità osserverà il seguente orario:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Il rilascio della carta di identità avverrà solo dopo prenotazione tramite il sito: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/.

Le certificazioni anagrafiche e le variazioni anagrafiche possono essere effettuate solo ed unicamente tramite richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi: protocollo.generale@cremano.telecompost.it; elettorale@e-cremano.it

Infine tutti i contatti dei cittadini con gli uffici chiusi al pubblico dovranno avvenire attraverso i seguenti recapiti e-mail, PEC o telefonici:

a) Protocollo Generale: protocollo.generale@cremano.telecompost.it

b) Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@cremano.telecompost.it; franco.camerlingo@e-cremano.it

c) Avvocatura: d.avvocatura@e-cremano.it

d) Ragioneria: d.falasconi@cremano.telecompost; vincenzo.falasconi@e-cremano.it

e) Ufficio Tecnico: d.falasconi@cremano.telecompost.it; vincenzo.falasconi@e-cremano.it

f) Urbanistica ed Ufficio Condono: pia.santoro@cremano.telecompost.it; pia.santoro@e-cremano.it

g) Polizia Municipale: d.ruppi@cremano.telecompost.it; d.poliziamunicipale@e-cremano.it

h) Servizi Sociali: ambiton28@cremano.telecompost.it; michele.ippolito@e-cremano.it

i) Commercio: suap@cremano.telecompost.it; raffaele.macri@e-cremano.it

j) Igiene Urbana: d.intoccia@cremano.telecompost.it; d.gestioneterritorio@e-cremano.it

k) Anagrafe, Stato civile ed Elettorale: stato.civile@cremano.telecompost.it; raffaele.peluso@e-cremano.it

Garantiamo i servizi al cittadino ma senza mettere in pericolo la nostra salute. Dobbiamo adeguarci alle nuove misure per vedere scendere la curva del contagio e ritornare piano piano alla normalità.