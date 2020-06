Castellammare di Stabia – Ieri pomeriggio personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 05.06.2020 dal G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata dr. Antonello ANZALONE, e posta in esecuzione dal Sost. Proc. della Repubblica dr. Emilio PRISCO con provvedimento del 08.06.2020, nei confronti di GARGIULO Francesco, nato a Vico Equense (Na) il 13.05.1978, e di GARGIULO Catello, nato a Castellammare di Stabia il 28.06.1974, già detenuto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

I due, in data 5.4.2020 in zona “Acqua della Madonna” a Castellammare, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si sarebbero resi responsabili del furto di un marsupio asportandolo da una autovettura parcheggiata sulla pubblica via, dopo averne infranto il finestrino.

All’interno del marsupio era custodita la pistola di ordinanza di un appartenente alla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia.

Le successive indagini della squadra investigativa del Commissariato di Torre Annunziata hanno permesso, in tempi celeri, di raccogliere elementi nei confronti dei due indagati, giungendo altresì al ritrovamento dell’arma rubata.

Dopo gli atti di rito, GARGIULO Francesco è stato sottoposto alla predetta misura ed accompagnato presso la sua abitazione.