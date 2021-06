Ha fatto irruzione in un esercizio commerciale, e pistola in pugno, si è fatto consegnare dal titolare una birra, per poi darsi alla fuga.

Autore di questa singolare rapina avvenuta a Castel Volturno (Caserta), un 29enne nigeriano, che poco dopo il “colpo”, è stato fermato dai carabinieri, mentre beveva la sua tanto desiderata birra.

Addosso aveva la pistola usata, risultata a salve, una modello 315 calibro 8. L’uomo è stato poi condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.