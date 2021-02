Portici – Una rissa tra giovani in pieno centro, con calci, pugni e urla di indignazione dai balconi: è quanto accaduto sabato sera in violazione del coprifuoco, in piazza Poli a Portici (Napoli). La scena è stata ripresa da un residente con uno smartphone, e il video fatto circolare sui social, e infine inviato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che lo ha postato sulla sua pagina Facebook.

Dalle immagini, ora al vaglio dei Carabinieri, si vedono all’interno di un gruppo tre ragazzi inseguirsi e azzuffarsi per motivi che non si conoscono, fino a quando uno di loro colpito con calci e pugni cade sul selciato ai piedi di una fioriera.

«Abbiamo ricevuto il video della rissa l’altra sera e l’abbiamo girato alle forze dell’ordine per i dovuti accertamenti. Quello che è inquietante è che su tutto il territorio di Napoli e provincia c’è una ondata di violenza, di micro e macro criminalità e vandalismo come non si vedeva da tempo» spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con il capogruppo del Sole che Ride a Portici Franco Santomartino.

«La novità positiva in questo disastro delinquenziale – aggiunge – sono le decine di video che ci arrivano con i quali tanti cittadini, anche se impauriti, riprendono vicende criminali o vandaliche che aiutano le autorità preposte a identificare i protagonisti. In alcuni casi gli stessi violenti o delinquenti si vantano sui social delle loro gesta e noi riusciamo a farli individuare come è successo con la trans aggredita a Torre del Greco».