La storia non cambierà mai a Torre del Greco, ogni giorno, accade qualcosa che porta l’argomento del giorno sulla questione rifiuti. La settimana scorsa, abbandonati sul marciapiede, spuntano rifiuti ingombranti tra via Roma e Via Piscopia. Nello specifico: materassi ed altri “pezzi” di arredo domestico.

Qualcuno, o meglio qualche cittadino incivile, deve averli depositati in quella via molto frequentata di giorno e nelle ore pomeridiane credendo di non farla franca. Infatti, il deposito, con tutta probabilità, potrebbe essere avvenuto lontano dagli occhi di altri residenti della zona, ma di certo non sarà sfuggito all’occhio della telecamera posizionata in quella direzione.

Infatti, alzando la testa, proprio in quel punto si nota chiaramente la presenza di un impiano di videosorveglianza cittadina.

A questo punto, la domanda è lecita: il sistema della telecamera è funzionate in quel tratto di strada? E’ attivo il collegamento con le forze dell’ordine? C’è una segnalazione per quanto accaduto?

Qualcuno, o qualche amministratore locale, sta lavorando al caso per risalire a chi ha depositato lì i suoi rifiuti?

Sono tutte domande, queste, alle quali è opportuna una risposta. Anche per capire come si sta combattendo il fenomeno dei rifiuti selvaggi e le misure che vengono adottate nei confronti di chi infrange le regole.

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 30 giugno 2021