Gli Agenti della Polizia Locale reparti Investigativa e Ambientale, sono intervenuti, su segnalazione, nei pressi di Via Argine nel Viale che collega l’arteria alla Via Pacioli in direzione dell’Ospedale del Mare a Ponticelli, per un incendio di rifiuti su di un tratto di strada già oggetto di controlli da parte del Reparto Ambientale per i continui sversamenti abusivi.

Gli Agenti hanno anche rilevato che ignoti hanno rimosso i chiusini dei tombini stradali e sottratti i tombini di ghisa, presumibilmente per la vendita al mercato nero dei metalli. Per la pubblica e privata incolumità è stata immediatamente chiusa al transito la strada per il successivo ripristino, allertando gli organi comunali competenti.